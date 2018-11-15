Безработный гусевчанин наворовал аккумуляторов на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-15T09:56:32+03:00

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Сотрудниками полиции Гусь-Хрустального района задержан безработный 23-летний местный житель. Его подозревают в серии краж.

Первые факты, в которых подозревают воришку, случились в июле этого года. Злоумышленник проник на территорию организации и с легковых и грузовых автомобилей стащил восемь аккумуляторных батарей, бортовое устройство и автомобильную мойку.

Продолжил кражи безработный в августе, совершив три аналогичные кражи. "Добычей" гусевчанина стали 12 аккумуляторов и прочих конструктивных элементов грузовых и легковых автомобилей с того же предприятия, а также частного владения в другом населенном пункте.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 000 рублей.

Часть похищенного имущества мужчина продал, другую часть изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".