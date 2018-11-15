В Камешковском районе в результате ДТП пострадали двое

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-15T09:54:16+03:00

Водитель и пассажир сейчас в больнице

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14 ноября 2018 года около 18.20 на 10 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Камешковском районе произошло ДТП.

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель 1997 года рождения ехал за рулем «ВАЗ 21120» в сторону Нижнего Новгорода. При обгоне большегруза «MAN» он столкнулся со встречной машиной «ВАЗ 217050», которая после задела большегруз.

В это же время двигавшийся во Владимир автомобиль «Нива Шевроле» под управлением водителя 1979 года рождения, столкнулся со стоящим «ВАЗ 217050», да еще наехал на водителя, который выходил из машины.

В результате пострадала пассажирка «ВАЗ 21120» - девушка 1999 года рождения - и водитель «ВАЗ 217050». С травмами они госпитализированы в больницы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.