2018-11-14T21:26:17+03:00
Спорт

Владимирские гимнасты стали лучшими на международном турнире в Греции

Команда СДЮСШОР по спортивной гимнастике завоевала 15 золотых, 16 серебряных и 5 бронзовых медалей
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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В Солониках 10 и 11 ноября прошел международный турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Бельгии, Кипра, Словении, Сербии и Греции.

Воспитанники владимирской СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева в составе Виталия Суходольского, Льва Панфилова, Максима Подсевалова и Никиты Куршакова заняли первое место в общекомандном зачете.

Виталий Суходольский завоевал 7 золотых медалей. У Льва Панфилова - 4 золота, 2 серебра и 1 бронза. Максим Подсевлов выиграл 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую награды. Никита Куршаков – 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу.

Владимирские гимнастки Анастасия Ширшова, Марина Малюкевич и Милана Иванова стали на турнире в общекомандном зачете вторыми.

Анастасия Ширшова завоевала 6 серебряных медалей. Марина Малюкевич – 1 золотую и 1 серебряную медали. Милана Иванова – три медали: 1 золото, 1 серебро и 1 бронзу.

Всего команда СДЮСШОР по спортивной гимнастике завоевала 15 золотых, 16 серебряных и 5 бронзовых медалей.

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