С начала года из Владимирской области выдворили 300 нелегалов

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-14T17:30:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января по 14 ноября 2018 года с территории Владимирской области отправлены по домам 298 иностранных граждан. Все они проживали нелегально.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов Владимирской области, в течение 5 лет мигрантам запрещен въезд на территории РФ. За попытку вернуться в страну нарушителям грозит уголовная ответственность.

В центре временного содержания в настоящий момент ожидают выдворения еще 60 иностранных граждан, в отношении которых судебные решения о выдворении не вступили в законную силу, либо отсутствуют паспорта.