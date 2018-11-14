Житель Радужного сымитировал пожар, чтобы стащить с производства мебельные инструменты

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-14T17:29:09+03:00

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В полицию города Радужный обратились представители одного из местных производственных предприятий, которые сообщили о краже из помещений шести скобозабивных мебельных пистолетов и электролобзика. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей.

Подозреваемогог в воровстве задержали «по горячим следам» - им оказался 40-летний безработный местный житель. Мужчина во всем сознался.

Оказалось, что подозреваемый, дождавшись пока основная часть рабочих разойдется по домам, проник в помещение производства. Затем поджог деревянный поддон, чтобы сымитировать пожар, и, пока проводилась эвакуация оставшегося персонала, украл инструменты и скрылся. Похищенное у воришки изъяли.

В отношении безработного возбудили уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в помещение". На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.