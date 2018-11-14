К выходным во Владимирской области потеплеет

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-14T17:07:46+03:00

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Неуютная сырость, пронизывающий ветер и мороз, которые сейчас на улице, вообще-то норма для середины ноября. Но синоптики обещают, что в выходные гулять будет поприятнее. Уже в пятницу, 16 ноября, потеплеет до +2...+3 градусов, примерно такая же погода сохранится и в выходные. Причем в пятницу и суббботу обещают еще и довольно солнечную погоду, с переменной облачностью. А вот в воскресенье и понедельник возможен небольшой мокрый снег.

Хотя для астматиков и сердечников субботу может оказаться тяжелым днем. 17 октября прогнозируется сильный ветер, 16-20 километров в час, с порывами до 35 километров в час. Это тяжело переносится людьми с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому, если у вас есть проблемы со здоровьем, не соблазняйтесь солнечным днем и не планируйте доделать на даче последние оставшиеся дела. Лучше больше отдыхайте.