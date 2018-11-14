2018-11-14T16:58:02+03:00
Общество

В Покрове женщина фиктивно зарегистрировала у себя одиннадцать иностранцев

За две недели ноября
Ольга МАКАРОВА
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Возбуждены уголовные дела в отношении 36-летней безработной жительницы города Покров по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Как сообщает региональная полиция, в течение двух недель ноября женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции одиннадцать уведомлений о прибытии уроженцев иностранных государств. Место проживания она указывала одно и то же - свою квартиру. Однако предоставлять помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, женщина не собиралась.

Сейчас правоохраниетли выясняют, причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.

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