Вязниковец, который украл обручальное кольцо, может получить 7 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-14T16:02:48+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя районного центра.

Как сообщает УМВД по Владимирской области, в октябре поздним вечером на улице мужчина напал на 39-летнего жителя Вязников, ударил по лицу, украл телефон и обручальное кольцо. А позже убежал. Сумма ущерба превысила 9 000 рублей.

Мужчину оперативно задержали полицейские и вернули имущество владельцу.

В настоящее время уголовное дело за грабеж с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.