2018-11-14T14:31:16+03:00
Общество

Владимирскую область на Всероссийском конкурсе "Новая звезда" представит Анастасия Павлова

Эфиры первого тура покажут с 23 по 30 декабря
Алексей СУХОВ
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Телеканал «Звезда» приступил к съёмкам четвёртого сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Владимирскую область на проекте будет представлять молодая певица Анастасия Павлова.

«Новая звезда» – масштабное музыкальное состязание, в котором участвуют представители всех федеральных округов России. На площадке конкурса вновь соберутся талантливые и яркие исполнители из всех регионов.

Эфиры первого тура «Новой звезды» покажут с 23 по 30 декабря. Полуфиналы и финал конкурса можно будет увидеть на телеканале «Звезда» со 2 по 4 января 2019 года. В этот период будет проходить голосование телезрителей.

Победителями конкурса будут выбраны два участника. Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января награду получит лучший, по мнению жюри, исполнитель. А 7 января объявят имя лучшего вокалиста, выбранного зрителями всей страны, в том числе, Владимирской области.

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