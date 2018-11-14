В Центре ИЗО откроется выставка Василия Фомюка

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-14T14:05:53+03:00

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Василий Фомюк живет и работает во Владимире. С 1999 года постоянный участник выставок и салонов в Москве и других городах России. В 2001 году принял участие в Международных выставках в Макдебурге и Нюрнберге (Германия).

В 2003 году картину Фомюка «Ожидание» приобрел для личной коллекции Владимир Путин на выставке владимирских художников в выставочном центре «Сокольники». Работы автора находятся в собрании Государственной Третьяковской Галереи, в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом.

Его полотна легко узнать по неподдельной откровенности и чистоте. На первый взгляд это простые сцены и пейзажи, и в то же время, каждая его работа несет в себе глубокий философский смысл.. О радости каждого дня, красоте, неспешности, подлинности и нежности жизни пишет Василий Фомюк. Его художественный мир - это мир счастливого и щедрого человека.

На выставке будет представлено более 30 работ художника. Выставка продлится до 19 декабря. Стоимость билетов 50-100 рублей.