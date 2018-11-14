2018-11-14T13:58:47+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет Первенство России по тяжелой атлетике

В соревнованиях примут участие более 300 сильнейших спортсменов страны
Алексей СУХОВ
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С 19 по 25 ноября во дворце спорта «СК «Торпедо» состоится Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 19 лет.

В соревнованиях примут участие более 300 сильнейших спортсменов страны. На данный момент предварительные заявки получены из 33 регионов у девушек и более 40 у юношей: Брянская, Кемеровская, Курская области, Хабаровский, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, РСО Алания, ХМАО-Югра, ЯНАО и другие.

Призовые места будут разыграны в восьми весовых категориях среди юношей и девушек.

Начало соревнований 20 ноября в 13 часов. Открытие соревнований в 16 часов.

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