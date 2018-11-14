2018-11-14T13:53:53+03:00
Звезды

Во Владимирской области пройдёт Всероссийский фестиваль русского народного танца

В нем примут участие более 800 человек
Алексей СУХОВ
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С 15 по 17 ноября в области пройдёт Всероссийский фестиваль русского народного танца «По всей России водят хороводы» на приз имени Татьяны Устиновой. В этом году в нем примут участие 30 детских ансамблей танца из разных регионов страны – всего более 800 человек.

Владимирскую область на фестивале представят детские коллективы: «Колокольчик» Городского Дворца культуры города Владимира, «Проталинка» Детской школы искусства города Юрьева-Польского, «Радость» общеобразовательной школы №4 города Мурома и «Зелёная жемчужина» Детской школы искусств города Киржача.

В программе фестиваля: конкурсные и показательные выступления коллективов и исполнителей русского народного танца, международная творческая лаборатория «С Россией в сердце» с участием 35 хореографов, встречи с ведущими деятелями хореографического искусства России, заключительный гала-концерт и церемония награждения.

Оценивать выступления будет жюри под председательством Лидии Устиновой, народной артистки России, дочери Татьяны Устиновой.

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