2018-11-14T13:45:50+03:00
Общество

Шесть автомобилей скорой помощи поступят во Владимирскую область до конца года

Из резервного фонда Правительства России выделили более 16 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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По одному автомобилю класса «В» получат Станция скорой медицинской помощи города Владимира, Городская больница №7 города Владимира, Мезиновская амбулатория и Курловская районная больница Гусь-Хрустального района, а также Гороховецкая и Петушинская районные больницы.

Автомобили скорой помощи оснащены всем современным оборудованием, позволяющим оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь и проводить экспресс-анализы. В арсенале медиков – аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислородные баллоны с ингалятором, электрокардиограф, глюкометр, полный комплект носилок и многое другое.

Напомним, в сентябре текущего года также за счет средств федерального бюджета Владимирская область получила 15 автомобилей скорой помощи. Кроме того, станции скорой медицинской помощи Владимира и Гусь-Хрустального получили еще два автомобиля в рамках областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

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