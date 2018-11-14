Жительница Владимира отдала на остановке 320 тысяч рублей лжеполицейскому

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-14T13:24:54+03:00

А другая заплатила ему крупную сумму за то, чтобы тот вытащил из тюрьмы ее сыновей

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В начале октября текущего года полицейские задержали ранее судимого 60-летнего владимирца - мошенника, сообщает УМВД по Владимирской области.

Мужчина в форме полицейского был задержан оперативниками в момент передачи ему денег. Он обещал женщине за 70 тысяч рублей освободить сыновей от уголовного преследования, а потом еще за 800 - вытащить их из тюрьмы.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что летом 2018-го лжеполицейский разговорился еще с одной женщиной. Они стояли на остановке, та делилась сокровенным, и тут мужчина, выслушав наболевшее, предложил ей помочь в получении жилья без очереди. Та "повелась" и отдала ему 320 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Владимирской области: если Вы или Ваши знакомые стали жертвой преступной деятельности этого мужчины, сообщите в полицию по телефону: 8 (4922) 32-64-05.