2018-11-14T13:24:54+03:00
Происшествия

Жительница Владимира отдала на остановке 320 тысяч рублей лжеполицейскому

А другая заплатила ему крупную сумму за то, чтобы тот вытащил из тюрьмы ее сыновей
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
Изменить размер текста:

В начале октября текущего года полицейские задержали ранее судимого 60-летнего владимирца - мошенника, сообщает УМВД по Владимирской области.

Мужчина в форме полицейского был задержан оперативниками в момент передачи ему денег. Он обещал женщине за 70 тысяч рублей освободить сыновей от уголовного преследования, а потом еще за 800 - вытащить их из тюрьмы.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что летом 2018-го лжеполицейский разговорился еще с одной женщиной. Они стояли на остановке, та делилась сокровенным, и тут мужчина, выслушав наболевшее, предложил ей помочь в получении жилья без очереди. Та "повелась" и отдала ему 320 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Владимирской области: если Вы или Ваши знакомые стали жертвой преступной деятельности этого мужчины, сообщите в полицию по телефону: 8 (4922) 32-64-05.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирскую область на Всероссийском конкурсе "Новая звезда" представит Анастасия Павлова
В Центре ИЗО откроется выставка Василия Фомюка
Во Владимире пройдет Первенство России по тяжелой атлетике
Во Владимирской области пройдёт Всероссийский фестиваль русского народного танца
Шесть автомобилей скорой помощи поступят во Владимирскую область до конца года
Сотрудники Tele2 признались, что любят свою работу
Вице-губернатором Владимирской областипо ЖКХ стал Александр Байер
У департамента ЖКХ Владимирской области новый директор
«ЭнергосбыТ Плюс» добился привлечения к административной ответственности должников в Кольчугино
Владимир украсят к Новому году в конце ноября
Ковровские пожарные спасли из огня жителя многоквартирного дома
Ковровчанка выдавала себя за инспектора ГИБДД, чтобы вымогать взятки
Во Владимире в воскресенье отметят День рождения Деда Мороза
Во Владимирской области ищут гусевчанина, который пропал две недели назад