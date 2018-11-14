2018-11-14T12:44:52+03:00
Общество

Владимир украсят к Новому году в конце ноября

С 30 ноября заработают Рождественская ярмарка и каток на Пушкинском бульваре
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Новый год к нам мчится со страшной силой, но все-таки в этом году прибудет чуть позже, чем в прошлом. Главную новогоднюю елку города - «Ель Домашнюю» на Соборной площади - установят 30 ноября, почти на 10 дней позже, чем в прошлом году. К этому же дню обещают поставить «Ель Снежинку» у ДК Молодежи, «Ель Фэнтези» на площади Победы, световой фонтан «Менуэт» на Театральной площади и необычную серебристую конструкцию «Метелица» на Садовой, будут установлены одновременно, 30 ноября. Новых елок в этом году владимирская мэрия закупать не планирует, будут устанавливать все те же конструкции, что и в прошлом году.

К 30 ноября обещают залить и общественный каток на Пушкинском бульваре. Он будет там, где и в прошлом году - тянуться от памятника Рублеву до смотровой площадки с князем Владимиром. Правда, тут все зависит от погоды - ограждения-то поставят и площадку подготовят, а вот чтобы получить лед нормального качества для катания, нужны устойчивые морозы. Там же, на Пушкинском бульваре, будут установлены павильоны для проката коньков, детский клуб, качели, откроется Дом Деда Мороза и чайный домик (в этот раз, похоже, безымянный, год назад был «Чайный дом губернатора»).

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