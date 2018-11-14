2018-11-14T12:09:17+03:00
Происшествия

Ковровские пожарные спасли из огня жителя многоквартирного дома

Мужчина лежал на тлеющем диване
Вероника ПАНИНА
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..Фото: материалы пресс-служб
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Пожар в доме №7 «б» на улице Волго-Донской в Коврове начался около 16 часов 13 ноября. Горела квартира на первом этаже, когда спасатели примчались по вызову, из окна валил густой дым.

Как рассказывают в пресс-службе владимирского УМЧС, пожарные Роман Кузьмин, Павел Беляков и Тимофей Малов через окно проникли в квартиру. Вся комната была заполнена черным дымом, на диване лежал мужчина, очевидно, заснувший с сигаретой. Хозяин квартиры был в отключке и не чуствовал, что под ним уже тлеют диван и постельные принадлежности. Пожарные вынесли мужчину через окно на свежий воздух. Ему оказали медицинскую помощь, пострадавший жив.

. Фото: материалы пресс-служб

.Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Пожар был ликвидирован очень быстро, горело всего два квадратных метра - собственно, тот диван, на котором заснул хозяин. Если бы не оперативные действия спасателей, все могло закончиться трагично, ведь задохнуться в дыму, особенно когда горят синтетические материалы - дело нескольких минут.

. Фото: материалы пресс-служб

.Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

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