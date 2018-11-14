2018-11-14T11:11:33+03:00
Происшествия

Ковровчанка выдавала себя за инспектора ГИБДД, чтобы вымогать взятки

Ее жертвами стали шесть человек
Вероника ПАНИНА
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35-летнюю жительницу Коврова будут судить за обманное хищение денег и злоупотребление доверием.

Свой «бизнес» гражданка Щ. построила на сложностях, связанных с легальным получением водительских прав - как известно, сейчас официально отучиться в автошколе и сдать экзамен довольно долго и дорого. Поэтому, как сообщает прокуратура Владимирской области, ковровчанка находила тех, кто хотел обойти эту систему и, представляясь инспектором ГИБДД, предлагала «помощь» в получении прав. За деньги, естественно.

Дальше гражданка начинала просить деньги уже в долг, намекая, что это нужно для ее «содействия», при этом некоторые «клиенты» даже брали на это дело кредиты. Так она умудрилась собрать с шести человек больше 900 тысяч рублей.

Рано или поздно все должно было кончиться - обманутые люди пошли в полицию. После этого женщина вернула некоторым часть денег, но очень небольшую. Это не спасло ее от уголовного дела, следствие закончено, предстоит суд.

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