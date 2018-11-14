Во Владимирской области ищут гусевчанина, который пропал две недели назад
Мужчина нуждается в медицинской помощи
предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт" во Владимирской области
Изменить размер текста:
Поисковый отряд "Лиза Алерт" во Владимисркой области сообщает, что во Владимисркой облати ведутся поиски 39-летнего гусевчанина, который пропал 1 ноября. Он ушел из дома и не вернулся.
Лучинкин Виталий Александрович жил в поселке Якимец Гусь-Хрустального района. Он нуждается в медицинской помощи!
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые.
Был одет: чёрная кожаная куртка ,чёрная шапка, сапоги.
Если Вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении позвоните по телефону 88007005452 или 112.