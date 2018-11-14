Во Владимирской области ищут гусевчанина, который пропал две недели назад

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-14T10:29:10+03:00

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" во Владимисркой области сообщает, что во Владимисркой облати ведутся поиски 39-летнего гусевчанина, который пропал 1 ноября. Он ушел из дома и не вернулся.

Лучинкин Виталий Александрович жил в поселке Якимец Гусь-Хрустального района. Он нуждается в медицинской помощи!

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: чёрная кожаная куртка ,чёрная шапка, сапоги.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении позвоните по телефону 88007005452 или 112.