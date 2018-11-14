2018-11-14T10:04:23+03:00
Происшествия

Владимирские спасатели за год выезжали на ложные вызовы больше тысячи раз

И они случаются все чаще
Ольга МАКАРОВА
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За 2018 год во Владимирской области, сообщает региональное управление МЧС, спасатели выезжали по ложным вызовам 1137 раз. И такие звонки диспетчеру, намеренные или нет, случаются все чаще.

При этом спасатели объясняют: не важно, специально вы это сделали или нет. Если вы перепутали пожар с дымом из печки, который валит из кухни, этот вызов не будет приписан к ложным, но за него все равно придется отвечать. Но если речь идет о шалость или тем более телефонном терроризме, вызов будет квалифицирован как заведомо ложный.

Он влечет за собой штраф, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

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