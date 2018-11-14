В Гороховецком районе нашли два ларька с сомнительной шаурмой
Предпринимателей оштрафовали
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Прокуратура Гороховецкого района совместно с департаментом ветеринарии проверила две точки общественного питания на территории Гороховца.
Специалисты выяснили, что на мясо для шаурмы не было сопроводительных документов.
В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены административные правонарушения за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.
В итоге предпринимателей оштрафовали. Одного еще привлекли к дисциплинарной ответственности.