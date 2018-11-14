В Гороховецком районе нашли два ларька с сомнительной шаурмой

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-14T09:45:31+03:00

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Прокуратура Гороховецкого района совместно с департаментом ветеринарии проверила две точки общественного питания на территории Гороховца.

Специалисты выяснили, что на мясо для шаурмы не было сопроводительных документов.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены административные правонарушения за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

В итоге предпринимателей оштрафовали. Одного еще привлекли к дисциплинарной ответственности.