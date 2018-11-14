2018-11-14T09:45:31+03:00
Общество

В Гороховецком районе нашли два ларька с сомнительной шаурмой

Предпринимателей оштрафовали
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Гороховецкого района совместно с департаментом ветеринарии проверила две точки общественного питания на территории Гороховца.

Специалисты выяснили, что на мясо для шаурмы не было сопроводительных документов.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены административные правонарушения за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

В итоге предпринимателей оштрафовали. Одного еще привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирскую область на Всероссийском конкурсе "Новая звезда" представит Анастасия Павлова
В Центре ИЗО откроется выставка Василия Фомюка
Во Владимире пройдет Первенство России по тяжелой атлетике
Во Владимирской области пройдёт Всероссийский фестиваль русского народного танца
Шесть автомобилей скорой помощи поступят во Владимирскую область до конца года
Сотрудники Tele2 признались, что любят свою работу
Вице-губернатором Владимирской областипо ЖКХ стал Александр Байер
У департамента ЖКХ Владимирской области новый директор
Жительница Владимира отдала на остановке 320 тысяч рублей лжеполицейскому
«ЭнергосбыТ Плюс» добился привлечения к административной ответственности должников в Кольчугино
Владимир украсят к Новому году в конце ноября
Ковровские пожарные спасли из огня жителя многоквартирного дома
Ковровчанка выдавала себя за инспектора ГИБДД, чтобы вымогать взятки
Во Владимире в воскресенье отметят День рождения Деда Мороза
Во Владимирской области ищут гусевчанина, который пропал две недели назад