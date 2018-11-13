Жительница Юрьев-Польского украла телефон у своего знакомого

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-13T20:00:07+03:00

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Осенью местный житель обратился в полицию, рассказав, что у него пропал телефон, стоивший шесть тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сотовый похитила его двадцатидевятилетняя знакомая, с которой накануне вечером они вместе отдыхали. Дождавшись, пока мужчина выйдет, она забрала телефон, а позднее продала его, потратив деньги на свои нужды. Сейчас в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по статье «кража», ей может грозить несколкьо лет лишения свободы.