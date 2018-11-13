2018-11-13T18:40:42+03:00
Общество

Владимирские спасатели просят рыбаков и детей не выходить на неокрепший лед

С 15 ноября стартует месячник по безопасности на водоемах
Алексей СУХОВ
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Ноябрьские морозы обозначили наступление предзимья. Постепенно начинается процесс льдообразования, а значит – возрастают риски происшествий на водоёмах: рыбаки будут стремиться открыть сезон зимней рыбалки, а дети захотят испытать прочность льда. Однако раньше декабря крепкого льда ждать не стоит (толщина должна быть не менее 10 сантиметров).

С 15 ноября по 15 декабря в области пройдет месячник безопасности людей на водных объектах. Увеличится количество патрулей и патрулирований водных объектов. На особом контроле – места массового выхода людей на лёд. В школах пройдут уроки, лекции, показательные занятия по тематике безопасности людей на водных объектах.

Кроме того, областное управление МЧС напоминает владельцам маломерных судов, что выход судов на водные объекты после 20 ноября будет запрещён. Нарушителей ждет штраф - до полутора тысячи рублей.

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