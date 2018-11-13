2018-11-13T18:07:33+03:00
Происшествия

В Меленковском районе задержаны серийные воры

Крали все, что попадалось, даже постельное белье
Валерия Рудометова
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В начале ноября текущего года в полицию обратились местные жители и рассказали про кражи в их домах.По всем фактам возбудили уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 37-и и 52-летний ранее судимые местные жители вскрывали замки, били окна и залазили в дома. Крали все, что попадалось под руку, даже постельное белье.

Полицейские установили, что мужчины причастны еще к трем кражам. На время следствия одного арестовали, другой находится под подпиской о невыезде.

Часть похищенного имущества возвращена владельцам. Расследование продолжается.

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