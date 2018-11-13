Ковровчанка Алина Симонова завоевала "серебро" на домашнем турнире по фехтованию
Ковровская спортсменка Алина Симонова завоевала серебряную медаль на традиционном турнире на призы Центра развития фехтования памяти Героя Советского Союза С.Д. Герасимова по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2004-2007 годов рождения.
Соревнования прошли 10 ноября в городе Коврове. В общей сложности в турнире участвовали 157 спортсменов из Москвы, Московской области (Звенигорода, Воскресенска, Лобни, Химок, Тучкова, Измайлова), Нижегородской области (Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса), Калуги, Иваново и Коврова.
Алина, несмотря на юный возраст, считается одной из наиболее талантливых спортсменок нашего региона в фехтовании. Так что мы можем вполне ждать от нее в дальнейшем успехов на всероссийских соревнованиях.