Ковровчанка Алина Симонова завоевала "серебро" на домашнем турнире по фехтованию

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-13T15:50:09+03:00

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Ковровская спортсменка Алина Симонова завоевала серебряную медаль на традиционном турнире на призы Центра развития фехтования памяти Героя Советского Союза С.Д. Герасимова по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2004-2007 годов рождения.

Соревнования прошли 10 ноября в городе Коврове. В общей сложности в турнире участвовали 157 спортсменов из Москвы, Московской области (Звенигорода, Воскресенска, Лобни, Химок, Тучкова, Измайлова), Нижегородской области (Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса), Калуги, Иваново и Коврова.

Алина, несмотря на юный возраст, считается одной из наиболее талантливых спортсменок нашего региона в фехтовании. Так что мы можем вполне ждать от нее в дальнейшем успехов на всероссийских соревнованиях.