2018-11-13T15:18:21+03:00
Происшествия

Заключенный пытался пронести во владимирскую колонию строгого режима телефон «в естественной полости тела»

Но сотрудники ИК-3 Владимира пресекли эту попытку
Вероника ПАНИНА
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11 ноября во владимирскую колонию строгого режима №3 привезли из соседнего региона 33-летнего заключенного, осужденного за особо тяжкое преступление на 19 лет лишения свободы.

Заключенный, как выяснилось при обыске, прибыл не налегке: в одном из естественных отверстий тела (в каком именно, сотрудники УФСИН не уточняют) он прятал сотовый телефон, USB-кабель и сим-карту сотового оператора. Изымать запрещенные предметы силой надзирателям не пришлось - заключенный согласился отдать их добровольно. Телефон, кстати, простенький, кнопочный - то ли на смартфон денег не хватило, то ли он не поместился там, где заключенный перевозил запрещенный предмет.

Всего с начала года сотрудниками УФСИН пресечено 33 попытки доставки запрещенных сотовых телефонов в исправительные учреждения Владимирской области, причем способы доставки становятся все более ухищренными. Как говорят в колонии, подобные способы провозки всего неразрешенного - не такая уж редкость. Например, недавно в ходе обыска у осужденного в одной из колоний Владимирской области в естественной полости тела был обнаружен сверток с перепиской.

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