2018-11-13T14:13:15+03:00
Звезды

Во Владимир приедут Bomfunk MС`s и «Отпетые мошенники»

Жителей областного центра ждет большая дискотека с легендами 90-х и 2000-х годов
Алексей СУХОВ
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Группа "Отпетые мошенники"Группа "Отпетые мошенники"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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К нам едет «Большая Дискотека» с пятью диско-легендами: «Тату» (Юля Волкова), Bomfunk MС`s, «Отпетые мошенники», «Акула» и «Русский Размер», а также специальный гость - группа Milmars! Все музыканты вживую исполнят свои лучшие хиты.

Столь масштабный по организации и составу участников проект регулярно проводится в столицах, но Владимир увидит и услышит его впервые – на самой большой площадке города - в ледовом дворце «Полярис».

«Большая Дискотека» - это не только пять часов танцев, отличного настроения и музыки, которой будет много. Это сюрпризы и «фишки», которые окунут зрителей в атмосферу времени, когда все мы были чуть моложе.

Концерт пройдет в "Полярисе" 17 ноября. Начало – в 18 часов. Цена билетов – 1400 – 2800 рублей.

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