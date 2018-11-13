2018-11-13T14:04:21+03:00
Звезды

В Собинке открылась выставка рождественских открыток

ВСМЗ представил открытки конца 19 - начала 20 веков
Алексей СУХОВ
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На выставке представлены репродукции дореволюционных рождественских и новогодних открыток из фондов ВСМЗ, на которых можно увидеть и зимние сказочные пейзажи, и традиционные рождественские персонажи, и новогодние сюжеты с Дедом Морозом и ангелами.

Первая рождественская открытка появилась в Англии в 1794 году. Художник Добсон на поздравлении своему другу с праздником нарисовал семейную сценку вокруг ёлки и зимний пейзаж. На следующий год он разослал подобные рождественские поздравления всем своим знакомым. Так было положено начало распространению открытки по всему миру.

В Россию открытки были завезены купцами во второй половине XIX столетия. На рождественских открытках снег выглядел совсем как настоящий: делали его из борной кислоты.

В 1898 году Община св. Евгении выпустила первые российские открытки. Поздравительные карточки изготавливались способами литографии, шелкографии, а также фотографическим путём.

Посетить выставку можно до 20 января в Доме детского творчества Собинки.

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