В Собинке открылась выставка рождественских открыток
На выставке представлены репродукции дореволюционных рождественских и новогодних открыток из фондов ВСМЗ, на которых можно увидеть и зимние сказочные пейзажи, и традиционные рождественские персонажи, и новогодние сюжеты с Дедом Морозом и ангелами.
Первая рождественская открытка появилась в Англии в 1794 году. Художник Добсон на поздравлении своему другу с праздником нарисовал семейную сценку вокруг ёлки и зимний пейзаж. На следующий год он разослал подобные рождественские поздравления всем своим знакомым. Так было положено начало распространению открытки по всему миру.
В Россию открытки были завезены купцами во второй половине XIX столетия. На рождественских открытках снег выглядел совсем как настоящий: делали его из борной кислоты.
В 1898 году Община св. Евгении выпустила первые российские открытки. Поздравительные карточки изготавливались способами литографии, шелкографии, а также фотографическим путём.
Посетить выставку можно до 20 января в Доме детского творчества Собинки.