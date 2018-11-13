2018-11-13T13:40:56+03:00
Общество

Президент Владимир Путин отметил заслуги владимирских педагогов

Грамоты и благодарности получат 4 человека
Алексей СУХОВ
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За заслуги в области образования, в подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента России награждена Ольга Филиппова – заведующая Центром развития ребенка – детским садом № 109 города Владимира.

Благодарность президента России объявлена заместителю директора департамента образования администрации Владимирской области Светлане Болтуновой, учителям средней школы № 7 города Кольчугино Сергею Циклову и Фоминской средней общеобразовательной школы Гороховецкого района Ольге Череминой.

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