Во Владимирской области уменьшилось число людей, болеющих простудой

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-13T13:27:58+03:00

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На сегодняшний день во Владимирской области заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю в области за медицинской помощью обратилось 7 378 человек, среди них – 4 840 детей. Это почти на тысячу человек меньше, чем на прошлой неделе (8 076 случаев заболеваний, 5 099 из них - дети до 17 лет)

Во Владимире в больницы пришли 2 844 человека, среди них – 1 881 ребенок.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено во Владимире – 79,1, в Вязниковском районе – 55,5 и в Собинском районе – 62,8.