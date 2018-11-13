Владимирский театр кукол в декабре покажет "Сказку о рыбаке и рыбке"

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-13T13:11:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В цехах театра идет подготовка к декабрьской премьере - спектаклю «Сказка о рыбаке и рыбке» по А.С. Пушкину. Ставит спектакль режиссер из Тулы Антон Балабаев, а художник-постановщик спектакля - Надежда Ванина.

Для режиссера эта постановка сказки Пушкина – первая. И самая главная задача – как можно полнее сохранить авторский текст. Для решения этой задачи художница придумала необычных кукол. И уже заранее готов макет сцены – с его помощью легче начинать репетиции и делать декорации: все очень наглядно. Для Надежды Ваниной эта «Сказка о рыбаке и рыбке» уже третья в карьере, но все они были совершенно разные, а значит, все приходится начинать сначала.

Сейчас в цехах изготавливают кукол и декорации. С конца ноября на сцене театра начнутся репетиции, а уже 21 декабря театр откроет свои двери для всех желающих увидеть новую сказку.