2018-11-13T13:11:49+03:00
Звезды

Владимирский театр кукол в декабре покажет "Сказку о рыбаке и рыбке"

Режиссер хочет как можно полнее сохранить авторский текст
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского театра куколфото с официального сайта Владимирского театра кукол
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В цехах театра идет подготовка к декабрьской премьере - спектаклю «Сказка о рыбаке и рыбке» по А.С. Пушкину. Ставит спектакль режиссер из Тулы Антон Балабаев, а художник-постановщик спектакля - Надежда Ванина.

Для режиссера эта постановка сказки Пушкина – первая. И самая главная задача – как можно полнее сохранить авторский текст. Для решения этой задачи художница придумала необычных кукол. И уже заранее готов макет сцены – с его помощью легче начинать репетиции и делать декорации: все очень наглядно. Для Надежды Ваниной эта «Сказка о рыбаке и рыбке» уже третья в карьере, но все они были совершенно разные, а значит, все приходится начинать сначала.

Сейчас в цехах изготавливают кукол и декорации. С конца ноября на сцене театра начнутся репетиции, а уже 21 декабря театр откроет свои двери для всех желающих увидеть новую сказку.

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