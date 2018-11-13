Во Владимире пройдет фестиваль классической музыки
«Танеевские музыкальные собрания» - это всегда яркое и незабываемое культурное событие.В фестивальной программе этого года задействованы лучшие творческие силы Владимирской областной филармонии, а также профессиональные исполнители классической музыки.
15 ноября в 18.30 - торжественное открытие фестиваля. В концертной программе «Осенний дивертисмент» вместе с Камерным струнным оркестром на сцену выйдут известные солисты Ирина Фриман (скрипка, Россия-Германия), Глеб Степанов (виолончель, Москва), Мария Трусова (скрипка, Москва), Алексей Стариков (фортепиано, Москва), Ольга Лопухова (сопрано). В программе прозвучит вокальная и инструментальная классика, произведения современных композиторов.
Концертные программы пройдут продлятся до 2 декабря. Стоимость билета на каждый концерт: 300 рублей. Для учащихся и пенсионеров: 200 рублей. При покупке билетов на все 5 концертов фестиваля стоимость билета составляет 100 рублей (500 рублей за 5 билетов).