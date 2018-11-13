Владимирцев приглашают на презентацию новой книги Марка Фурмана

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-13T12:51:51+03:00

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16 ноября в 16.30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится презентация книги Марка Фурмана «Мораторий на крови».

Роман-реквием посвящен смертной казни по отношению к серийным убийцам, террористам, сексуальным маньякам. Роман основан на документальных материалах. В художественной форме Марк Айзикович, эксперт-криминалист, постоянно подчеркивает свою мысль, что мораторий на смертную казнь – это «замешанный на крови гуманизм».

Читатели новой книги на эту сложную тему сами должны ответить на вопрос: наступили ли те времена, про которые писал Александр Солженицын: «Бывают времена, когда для спасения общества, государства смертная казнь нужна…»?

Марк Фурман – кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, писатель и журналист. Автор более 80 научных работ по различным вопросам судебной медицины и криминалистики. Автор 15 книг и нескольких сценариев к телевизионным и документальным фильмам.

Вход на презентацию - свободный.