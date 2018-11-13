28 врачей повысили квалификацию на базе владимирской кафедры дополнительного профессионального образования РНИМУ имени Пирогова
Владимирская кафедра дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова открылась в декабре 2017 года. За этот период здесь повысили квалификацию 28 владимирских специалистов: 14 врачей прошли переподготовку по профилю «ультразвуковая диагностика» и еще 14 специалистов – по профилю «терапия».
Клиническими базами кафедры стали ОКБ во Владимире и Первый клинический медицинский центр (Ковров). Там проходят как лекции, так и практические занятия.
По словам и.о. заведующего кафедрой, главный врач Первого клинического медицинского центра, Владимир Емельяненко, в 2019 году работа кафедры будет расширена. Уровень квалификации повысят 135 специалистов, а к уже существующим специализациям добавятся направления, как «кардиология» и «хирургия».