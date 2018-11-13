2018-11-13T12:42:24+03:00
Общество

28 врачей повысили квалификацию на базе владимирской кафедры дополнительного профессионального образования РНИМУ имени Пирогова

14 врачей прошли переподготовку по профилю «ультразвуковая диагностика» и еще 14 специалистов – по профилю «терапия»
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская кафедра дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова открылась в декабре 2017 года. За этот период здесь повысили квалификацию 28 владимирских специалистов: 14 врачей прошли переподготовку по профилю «ультразвуковая диагностика» и еще 14 специалистов – по профилю «терапия».

Клиническими базами кафедры стали ОКБ во Владимире и Первый клинический медицинский центр (Ковров). Там проходят как лекции, так и практические занятия.

По словам и.о. заведующего кафедрой, главный врач Первого клинического медицинского центра, Владимир Емельяненко, в 2019 году работа кафедры будет расширена. Уровень квалификации повысят 135 специалистов, а к уже существующим специализациям добавятся направления, как «кардиология» и «хирургия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ковровчанка Алина Симонова завоевала "серебро" на домашнем турнире по фехтованию
Заключенный пытался пронести во владимирскую колонию строгого режима телефон «в естественной полости тела»
Во Владимир приедут Bomfunk MС`s и «Отпетые мошенники»
В Собинке открылась выставка рождественских открыток
Президент Владимир Путин отметил заслуги владимирских педагогов
Во Владимирской области уменьшилось число людей, болеющих простудой
Владимирский театр кукол в декабре покажет "Сказку о рыбаке и рыбке"
Во Владимире пройдет фестиваль классической музыки
Владимирцев приглашают на презентацию новой книги Марка Фурмана
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В отставку ушла первый заместитель губернатора Владимирской области Лидия Смолина
В Гусь-Хрустальном больницу заставили вернуть пенсионерке деньги, потраченные на лекарства
По соглашению сторон с поста ушел директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Глеб Серегин