В отставку ушла первый заместитель губернатора Владимирской области Лидия Смолина
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13 ноября, как сообщает пресс-служба администрации региона, последний рабочий день первого заместителя Губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной.
Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сипягин.
Работать во Владимирской области Лидия Смолина начала еще в 2013 году.Тогда она была назначена директором департамента ЖКХ, после этого стала первым заместителем бывшего губернатора области Светланы Орловой.