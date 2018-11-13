В отставку ушла первый заместитель губернатора Владимирской области Лидия Смолина

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-13T12:18:32+03:00

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13 ноября, как сообщает пресс-служба администрации региона, последний рабочий день первого заместителя Губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной.

Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сипягин.

Работать во Владимирской области Лидия Смолина начала еще в 2013 году.Тогда она была назначена директором департамента ЖКХ, после этого стала первым заместителем бывшего губернатора области Светланы Орловой.