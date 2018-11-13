2018-11-13T12:16:36+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном больницу заставили вернуть пенсионерке деньги, потраченные на лекарства

Для этого понадобилось решение суда
Вероника ПАНИНА
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71-летняя жительница Гусь-Хрустального, инвалид 2 группы, три месяца вынуждена была покупать положенное ей бесплатно лекарство за свои деньги. Женщине требовался препарат Натулан (прокарбазин). Он входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и инвалиду лекарство должны были выдавать бесплатно. Однако, когда в январе 2018 года женщина обратилась в Гусь-Хрустальную городскую больницу, ей даже не выписали рецепт, несмотря на то, что пенсионерка предоставила все документы от врача и справки для льготы. Причина - лекарства нет в наличии.

В итоге женщина три месяца покупала лекарство, без которого не могла обойтись, на свои деньги, и только в апреле препарат ей наконец предоставили бесплатно. В дело вмешалась прокуратура, межрайонный прокурор обратился в суд с соответствующим иском. Решением мирового судьи с Гусь-Хрустальной городской больницы в пользу пожилой женщины, страдающей тяжелым заболеванием, взыскана сумма, потраченная ею не приобретение лекарства (около 8,5 тыс. рублей).

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