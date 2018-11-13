По соглашению сторон с поста ушел директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Глеб Серегин

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-13T12:04:51+03:00

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Распоряжением Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина 12 ноября по соглашению сторон освобожден от занимаемой должности директор департамента ЖКХ администрации региона Глеб Серегин. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Напомним, в должности директора департамента он работал с 23 мая 2016 года по распоряжению предыдущего губернатора области Светланы Орловой, до этого Серегин с 2013 года занимал пост заместителя руководителя этрой же структуры.