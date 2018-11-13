Во Владимире снизилась уличная преступность и активизировались мошенники

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-13T10:30:57+03:00

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В 2018 году во Владимире было зарегистрировано 3094 преступления. Об этом в понедельник в администрации Владимира на межведомственной комиссии рассказал начальник отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН владимирской полиции Дмитрий Мазин.

Это на 5,5% меньше, чем было в прошлом году. Город Владимир в целом становится безопаснее - год от года сокращается уличная преступность, становится меньше правонарушений, совершенных подростками.

Но от «сшибания» мобильников в темных подворотнях преступники переходят к ненасильственным, но не менее отвратительным преступлениям - мошенничеству. Дмитрий Мазин рассказал, что заявления о мошенничестве в полиции регистрируют ежедневно, иногда по несколько в день. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Жулики используют и традиционные способы - выдавая себя за «соцработников», выманивают у стариков деньги, и постоянно придумывают что-то новенькое.

Из-за этого во владимирской мэрии разработали специальный Комплексный план профилактики мошенничества, утвержденный сити-менеджером Андреем Шохиным и начальником УМВД по городу Владимиру Сергеем Камышевым. В плане - адресная работа с теми, кто наиболее вероятно станет жертвой мошенников: пожилыми людьми, особенно одинкими. С ними будут общаться представители КТОСов и рассказывать о мошенниках, в учреждениях соцподдержки будут предупреждать - не открывать двери незнакомым людям, и раздавать памятки, как уберечься от мошенников.