2018-11-13T10:21:28+03:00
Звезды

По воскресеньям владимирские музеи можно посетить бесплатно

Владимиро-Суздальский музей-заповедник возобновляет акцию выходного дня
Ольга МАКАРОВА
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь анонсировал акцию, в рамках которой любой житель и гость областного центра сможет бесплатно посетить музейные экспозиции города Владимира по воскресеньям.

Начиная с 18 ноября с 15:00 для туристов и горожан будут открыты все постоянные экспозиции, а также временные выставки, который ВСМЗ проводит в Палатах. Бесплатное воскресное посещение не распространяется на коммерческие выставки и просветительские мероприятия.

Ориентировочно акция закончится 21 апреля следующего года. Исключениями станут два праздничных дня - 6 января и 10 марта.

Напомним, первый раз акцию выходного дня музей организовал в 2016 году. Только за прошлый год в ней приняли участие 17 тысяч человек.

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