По воскресеньям владимирские музеи можно посетить бесплатно
Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь анонсировал акцию, в рамках которой любой житель и гость областного центра сможет бесплатно посетить музейные экспозиции города Владимира по воскресеньям.
Начиная с 18 ноября с 15:00 для туристов и горожан будут открыты все постоянные экспозиции, а также временные выставки, который ВСМЗ проводит в Палатах. Бесплатное воскресное посещение не распространяется на коммерческие выставки и просветительские мероприятия.
Ориентировочно акция закончится 21 апреля следующего года. Исключениями станут два праздничных дня - 6 января и 10 марта.
Напомним, первый раз акцию выходного дня музей организовал в 2016 году. Только за прошлый год в ней приняли участие 17 тысяч человек.