2018-11-13T10:06:08+03:00
Политика

Владимир Сипягин подписал указ, разрешающий ему увольнять замов во время их отпуска

И при этом он не обязан выплачивать им денежную компенсацию
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал 9 ноября указ, позволяющий ему теперь увольнять вице-губернаторов во время их отпуска и больничного.

В указе, по сути, важным нужно назвать лишь один пункт - в котором Сипягин постановил исключить из указа от 9 апреля 2012 года "О некоторых вопросах деятельности первых заместителей и заместителей губернатора Владимирской области" пункт 5. Этот пункт позволял вице-губернаторам уходить в отпуск и на больничный без опасений, что их уволят. Потому что губернатор был ранее обязан предупредить об увольнении за два месяца и еще при этом предложить другую должность. А если этого не было, то власти должны были компенсировать чиновнику сокращение внушительными выплатами.

Когда Владимир Сипягин выиграл выборы, практически все первые чиновники областной администрации поуходили в отпуска. Это, конечно же, вряд ли вызвало радость у нового губернатора. так что появление данного указа было лишь делом времени.

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