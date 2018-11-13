2018-11-13T09:56:46+03:00
Происшествия

На месте пожара в Селивановском районе найден труп пенсионерки

Эвакуировано 4 человека
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 04.30 13 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в Селивановском районе, в поселке Новлянка. В 04.42 на место прибыли пожарные, которые ликвидировали открытое горение в 04.47. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По предварительной информации регионального МЧС, загорелся диван.

На месте пожара был найден труп женщины 1954 года рождения. Кстати, не так давно к ней заходили пожарные и проводили профилактические беседы. Также из многоквартирного дома эвакуировали четырех человек. На месте работали 16 человек и 8 единиц техники, от МЧС - 6 человек и 2 единицы.

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