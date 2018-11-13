Гороховецкая пенсионерка попалась на незаконной торговле алкоголем

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-13T09:53:45+03:00

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Шестидесятичетырехлетняя жительница Гороховца обвиняется в неоднократной незаконной розничной продаже алкоголя. Как установило следствие, она и раньше привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения, а в августе около своей квартиры вновь продала односельчанке бутылку спиртосодержащей жидкости за 140 рублей. Сейчас уголовное дело в отношении гороховчанки передано в районный суд. Ей грозит штраф в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.