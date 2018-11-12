Директор предприятия в Коврове не платил зарплату сотрудникам

СЕГОДНЯ 22:57 2018-11-12T22:57:05+03:00

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Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, с марта по апрель прошлого года директор одного из местных предприятий не платил зарплату или выплачивал ее не в полном объеме 32 сотрудникам. При этом у руководителя была возможность выплачивать деньги во время, предприятие получало доход, но эти средства директор тратил на другие нужды предприятия. В общей сложности рабочим задолжали полмиллиона рублей. Суд признал директора, ранее уже привлекавшегося к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, виновным и назначил наказание – штраф в размере 180 тысяч рублей.