На предприятии «Муромтепловоз» прятали деньги от налоговой

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-12T18:39:55+03:00

За счет этих средств должно было производиться взыскание недоимки

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Предприятие «Муромтепловоз» сейчас находится под пристальным надзором налоговых органов из-за многомиллионных долгов по уплате налоговых и неналоговых платежей. С предприятия много раз принудительно списывались деньги для погашения задолженностей, приостанавливались операции по счетам.

Однако, как установил Следственный комитет Владимирской области, один из сотрудников предприятия, начальник производства, в чьи обязанности входил контроль за финансами «Муромтепловоза», решил скрыть часть денег и использовал для этого «серую» схему оплаты услуг. В договор с одним из крупных контрагентов предприятия он специально внес изменения, в результате которых деньги напрямую поступали третьим лицам, минуя заблокированные расчетные счета «Муромтепловоза».

По оценкам следствия, путем таких махинаций были скрыты от налоговой инспекции более 5 миллионов рублей, подлежавших взысканию в бюджет. Было возбуждено уголовное дело, бывший начальник производства признал вину и даже загладил причиненный преступлением вред - оказал материальную поддержку малообеспеченным членам общественной организации «Мемориал» округа Муром.

В итоге следователь направил уголовное дело в суд, но ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и назначении бывшему начальнику производства судебного штрафа.