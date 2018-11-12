Во Владимирской области подорожали яйца и подешевели фрукты

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-12T17:39:53+03:00

По официальным данным, с начала года цены в регионе выросли на 3,1%

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По данным Владимирстата, за октябрь цены на продукты и промтовары во Владимирской области в среднем выросли на 0,6%. При этом продовольственные товары подорожали сильнее - на 1%. Заметнее всего выросли цены на пшено - на 9,2%, сахар - на 8,2% и яйца – на 7,6%.

Подорожали и крупы: овсяная и перловая на 5,1%, рис – на 4,5%. Выросли даже цены на хлеб - на 2,3%, и на молоко - на 2,2% рыба мороженая – на 1,6%.

При этом, как и положено осенью, дешевеют овощи и фрукты. Лимоны подешевели на 15,8%, морковь – на 13,2%, свекла – на 11,3%, яблоки – на 7,5%, картофель – на 7,3%. А вот сезон дешевых помидоров уже прошел - они за месяц подорожали на 37,1%.

Из непродовольственных товаров подешевели лампочки и почему-то миксеры и блендеры. Правда, чуть-чуть, на пару процентов.

Цены на бензин в октябре выросли на 0,7%, с начала года на 10,6%.