Во Владимирской области подорожали яйца и подешевели фрукты
По данным Владимирстата, за октябрь цены на продукты и промтовары во Владимирской области в среднем выросли на 0,6%. При этом продовольственные товары подорожали сильнее - на 1%. Заметнее всего выросли цены на пшено - на 9,2%, сахар - на 8,2% и яйца – на 7,6%.
Подорожали и крупы: овсяная и перловая на 5,1%, рис – на 4,5%. Выросли даже цены на хлеб - на 2,3%, и на молоко - на 2,2% рыба мороженая – на 1,6%.
При этом, как и положено осенью, дешевеют овощи и фрукты. Лимоны подешевели на 15,8%, морковь – на 13,2%, свекла – на 11,3%, яблоки – на 7,5%, картофель – на 7,3%. А вот сезон дешевых помидоров уже прошел - они за месяц подорожали на 37,1%.
Из непродовольственных товаров подешевели лампочки и почему-то миксеры и блендеры. Правда, чуть-чуть, на пару процентов.
Цены на бензин в октябре выросли на 0,7%, с начала года на 10,6%.