В администрации Владимирской области стало еще одним вице-губернатором меньше

СЕГОДНЯ 17:38 2018-11-12T17:38:21+03:00

На этот раз в отставку подал Сергей Невзоров

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Заместитель губернатора Владимирской области по развитию информационного общества Сергей Невзоров подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 12 ноября подписал глава региона Владимир Сипягин.

Сергей Невзоров стал в команде Светланы Орловой самым последним вице-губернатором. Его назначили в марте 2017 года. До этого он руководил представительством региона в Москве. Должность заместителя губернатора по развитию информационного общества создавалась специально под Светлану Орлову. Она хотела перевести работу областной администрации в сферу электронного документооборота, а также улучшить работу многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

В итоге, работу вице-губернатор можно увидеть в активном продвижении портала "Госуслуги" в регионе, а также попытка увеличить число камер видеонаблюдения в городах, устанавливаемых по программе "Безопасный город".