В администрации Владимирской области стало еще одним вице-губернатором меньше
Заместитель губернатора Владимирской области по развитию информационного общества Сергей Невзоров подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 12 ноября подписал глава региона Владимир Сипягин.
Сергей Невзоров стал в команде Светланы Орловой самым последним вице-губернатором. Его назначили в марте 2017 года. До этого он руководил представительством региона в Москве. Должность заместителя губернатора по развитию информационного общества создавалась специально под Светлану Орлову. Она хотела перевести работу областной администрации в сферу электронного документооборота, а также улучшить работу многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
В итоге, работу вице-губернатор можно увидеть в активном продвижении портала "Госуслуги" в регионе, а также попытка увеличить число камер видеонаблюдения в городах, устанавливаемых по программе "Безопасный город".