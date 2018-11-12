В Муроме с поезда сняли трех пьяных жителей Татарстана

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-12T15:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье в муромскую транспортную полицию целых три раза позвонил начальник поезда «Моска-Нижневартовск» и сообщил, что в поезде находятся три пьяных дебошира, нужна помощь полиции.

Когда состав прибыл на станцию Вековка, его уже ждали. Полицейские линейного отдела транспортной полиции тут же нашли, кто мешает пассажирам нормально ехать. Это были трое жителей республики Татарстан, от 26 до 68 лет. Пить они начали сразу после отъезда из Москвы, на подъезде к Мурому были уже сильно пьяными. Шумели, мешали пассажирам, матерились, на замечания проводников отвечали грубо и оскорбительно. Начальник поезда решил отказать им в проезде - такое право у него есть.

Сотрудники муромской транспортной полиции сняли нарушителей с поезда и составили на них протоколы об административном правонарушении «Мелкое хулиганство».

Теперь им светит штраф от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Деньги за билеты, естественно, им никто не вернет.