В Юрьев-Польском пьяный мужчина влетел в столб на угнанной машине
Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
Как сообщила пресс-служба УМВД, летом текущего года обвиняемый выпивал в компании сестры и ее мужа. Он дождался, когда муж уснет, и угнал его автомобиль. Обвиняемый планировал покататься по городу, но не справился с управлением и влетел в столб. Потом он бросил машину и попытался скрыться.
Полицейские оперативно задержали нетрезвого угонщика, который во всем сознался.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.