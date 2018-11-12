В Юрьев-Польском пьяный мужчина влетел в столб на угнанной машине

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-12T15:23:53+03:00

Авто он угнал у мужа его сестры

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Как сообщила пресс-служба УМВД, летом текущего года обвиняемый выпивал в компании сестры и ее мужа. Он дождался, когда муж уснет, и угнал его автомобиль. Обвиняемый планировал покататься по городу, но не справился с управлением и влетел в столб. Потом он бросил машину и попытался скрыться.

Полицейские оперативно задержали нетрезвого угонщика, который во всем сознался.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.