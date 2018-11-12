Во Владимирскую область поступила вторая партия детской вакцины против гриппа

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-12T13:48:42+03:00

На сегодняшний день уже привито 50 тысяч детей и беременных

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В регион поступила вторая партия детской вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве 68,8 тысячи доз. Этот объем полностью обеспечит потребность Владимирской области для иммунизации детей и беременных.

В 2018 году вакцинация охватит 120 тысяч человек данной категории. Вакцинация проводится в организованных детских коллективах – в школах и детских садах. Для того чтобы привить ребенка, родители могут обратиться в поликлинику по месту жительства.

На сегодняшний день уже привито 50 тысяч детей и беременных, а всего планируется привить более 600 тысяч жителей региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе пока еще сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям. Уровень эпидемического порога не превышает суммарный показатель ОРВИ, случаев гриппа не выявлено.