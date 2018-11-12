Мошенники от имени Роспотребнадзора запугивают бизнесменов проверками

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-12T13:27:32+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в очередной раз информирует о продолжающихся «атаках» мошенников на предпринимателей региона.

Неизвестные звонят бизнесменам и представляются сотрудниками областного Управления Роспотребнадзора или Центра защиты прав потребителей, с телефонов: 8 999 444 49 09, 8 999 314 87 46, 8 999 314 87 48, 8 999 555 48 39, уведомляя о проведении проверки.

После чего они предлагают получить юридическую консультацию и приобрести нормативные документы для «уголка потребителя» за 2000 рублей. При этом в случае приобретения документов гарантируется выдача «сертификата соответствия и положительные результаты проверки при выезде инспектора».

Управление к подобным действиям отношения не имеет. Ведомство не собирает денег на какие-либо цели и не предлагает оказание платных услуг.