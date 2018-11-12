"Пекинку" во Владимире перекроют на две ночи

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-12T13:14:58+03:00

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Упрдор Москва — Нижний Новогород вновь сообщает о перекрытии движения. На этот раз в районе остановки "Комбинат "Тепличный". Связано это с монтажом балок пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Работы будут вестись в ночь с 13 на 14 ноября. С 00:00 до 6 часов проезжая часть будет сужена до двух полос, по одной в каждом направлении, скорость ограничена до 40 км/ч. С 2:00 до 02:40 и с 3:20 до 03:55 движение на участке будет полностью перекрыто.

Аналогичные работы будут проводиться и в ночь на 15 ноября. Дорожники будут монтировать балки пролетного строения надземного перехода в районе станции Юрьевец. Время перекрытия такое же.